23 декабря столичный концертный зал Stadium соберет всех поклонников творчества Земфиры на презентации её третьего концертного альбома «Маленький человек. Live».

В честь сегодняшнего концерта студенты 2 курса магистратуры «Интегрированные коммуникации» Анастасия Марченкова, Яна Тычинская, Екатерина Керемша и Таисия Лагутенкова под руководством преподавателя нашего департамента Ольги Логуновой продемонстрировали возможности исследовательского метода «Контент-анализ» на примере текстов песен Земфиры (данные материалы были собраны в рамках научно-исследовательского семинара магистерской программы «Интегрированные коммуникации»).

Контент-анализ текста песен был выбран в качестве исследовательского метода, поскольку он позволяет глубже понять самого автора и найти новые аспекты его творчества путем восхождения от текста и вербальной информации к более объективной невербальной реальности. Как отмечает И.Пашинян, контент-анализ направлен на «выработку количественного описания смыслового и символического содержания». Основу вероятностно-систематической выборки составили 44 песни с 7 альбомов (каждая вторая песня). Предварительно авторы исследования разработали 16 категорий кодирования, одна из которых – «Метафоры/образы» – открытая, а также оставили место для примечаний, чтобы наиболее полно описать собранный текстовый материал и проанализировать его методом «Обоснованная теория» Б. Глейзера и А. Страусса. К каким же неожиданным выводам удалось прийти в ходе анализа?

Большинство поклонников певицы считают, что она интроверт, что всё её творчество направленно внутрь себя, на осмысление своих действий, желаний и жизненного опыта. Как показал контент-анализ, Земфира – экстраверт и как автор, и как певица. Главным актором в её песнях является лирический герой к другим (58%). К саморефлексии лирический герой обращается лишь в 23% случаев.

В песнях Земфиры основной упор делается на душевную (62%), а не телесную (17%) или духовную (21%) направленность. Её слова взывают к чувствам слушателей. Основной эмоцией является печаль (30%), также мы можем увидеть стыд (18%) и страдание (16%). При этом в большинстве случаев творчество Земфиры не направлено в прошлое или будущее, а сосредоточено на настоящем (57%) — это те события, что переживает человек в данный момент. Интересно, что в начале своего творчества певица уделяла большое внимание прошедшему времени, но постепенно эта тематика практически исчезла. В одной из своих песен Земфира поет «Время сжигать мосты», как будто призывая всех нас жить настоящим.

Но настоящее у певицы совершенно разное. В рамках анализа были рассмотрены категории времени года и времени суток. Самым популярным временем суток для неё является ночь (28%) и вечер (15%).Вспомним строки из некоторых песен: «Искала тебя двоpами темными » или «Бесконечно тоскливые ночи». Крайне редко сцены песен происходят днем (всего 4%). Основным временем года для певицы является зима (67%). В одной из песен Земфира пишет: «Мы с ней, видишь ли, тезки». И в местах, что она описывает, всегда незримо присутствует вечная Z. Вторым временем года прослеживается меланхоличная осень (22%): «Город засыпает, на трамваях пожелтевшая листва» .

Тема смерти присутствует в творчестве Земфиры довольно в большом объеме. По мнению авторов, используя в тексте различны формы смерти, певица пытается таким образом показать ценность жизни. При этом в песнях, где присутствует тематика ухода из жизни, практически поровну делят между собой главенствующие позиции неестественные причины: насильственная смерть (11%) и самоубийство (10%). В песнях с упоминанием смерти язык ещё более метафоричен. Активнее всего эта тема фигурирует в начале творческого пути Земфиры и на текущем этапе, при этом в песнях за 2006-2010 гг. она практически отсутствует.

Главный герой в большинстве песен не определен (50%). Вторым по популярности является женский образ (40%), а также в текстах встречается и лирика от мужского лица (10%) (в основном они приходятся на начало 2000-х годов, когда карьера Земфиры только начиналась). Говоря о герое, был проанализирован не только целостный образ, но и составляющие части. Чаще всего в песнях упоминаются такие части тела, как голова (31%) и руки (21%), ногам и телу уделяется гораздо меньше внимания.

Лирический герой Земфиры характеризуется наличием пагубных привычек. Чаще всего это курение (19%) («Промокшие спички надежду убили, курить, значит, буду дольше жить» или «Я хочу, чтобы во рту оставался честный вкус сигарет») и употребление алкоголя (19%) (например, «Зажигаем свечу, наливаем вино» или «Кофевино»).

Погода в творчестве Земфиры также занимает особое место. Чаще всего идет снег (33%) или дождь (27%), реже всего светит солнце (13%), что служит очередным напоминанием о присутствии зимы и осени в текстах. Дождливая погода и сигареты как ещё один символ печали. Метеоусловия зачастую определяют и присутствие тех или иных стихий в песнях. Чаще всего встречается вода (29%), второй по популярности стихией является воздух (21%). Частота упоминаний стихий связана с типами транспорта, образ которых отражен в текстах Земфиры. Прежде всего, это самолеты (31%) и корабли (30%).

Есть тема, которую нельзя обойти стороной при анализе творческих текстов, ─ тема самого искусства. И, как можно было ожидать, чаще всего в текстах Земфиры упоминается музыка (19%) — это дело всей её жизни. Но также еще упоминаются живопись (4%) и литература (4%).

Музыку можно любить разную. Творчество Земфиры можно любить или не воспринимать. Анализ текстов позволяет составить мнение не только об авторе, но и о публике, которая его слушает. В целом контент-анализ позволил авторам исследования выявить интересные нюансы и возможности для дальнейшего изучения творчества не только представленного исполнителя, но и других авторов. Когда текст рассматривается изолировано, сам по себе, это позволяет исключить другие факторы (музыку, изображение), влияющие на восприятия, и посмотреть на предмет с другой стороны. Ведь многие вещи не всегда такие, какими кажутся на первый взгляд.





